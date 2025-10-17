<h3>\r\nTrentino: Ein Todesopfer alle zehn Tage<\/h3>\r\nLaut der italienischen Tageszeitung „L’Adige“ zeigt sich die Lage im Trentino stabil: 2024 starben dort 38 Menschen bei Verkehrsunfällen – im Durchschnitt ein Todesopfer alle zehn Tage. Trotz Investitionen in Kreisverkehre, Radwege und intelligente Ampelsysteme stagniert die Verkehrssicherheit. Seit 2010 ist die Zahl der Todesopfer auf den Trentiner Straßen zwar um mehr als ein Drittel gesunken, doch seit einigen Jahren liegt sie konstant um die 40.<BR \/><BR \/>Besonders betroffen sind weiterhin Fußgänger und Radfahrer. Gefährliche Übergänge, fehlende Gehsteige und überhöhte Geschwindigkeiten bleiben strukturelle Schwachstellen. Das EU-Ziel, die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 zu halbieren, liegt laut der Tageszeitung noch in weiter Ferne, auch im Trentino.