Um kurz vor 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Unfall ereignete sich zwischen 2 Pkws auf der Südspur der A22 auf der Höhe von Mauls. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Lenker eines der Unfallfahrzeuge im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehrleute befreiten den Verletzten und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Insassen des zweiten Unfallfahrzeugs. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208946_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In einem der Pkws befand sich zudem ein Hund. Da der Besitzer ins Krankenhaus gebracht werden musste, kümmerte sich ein Feuerwehrmann zunächst um das Tier. Ein Hundeführer der Finanzwache Sterzing erklärte sich schließlich dazu bereit, den Hund bis auf Weiteres bei sich aufzunehmen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Vahrn und Brixen sowie die Autobahnpolizei, die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst. Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.