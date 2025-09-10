Gegen 12.30 Uhr war der Alarm eingegangen: Ein Verkehrsunfall hatte sich auf der Eggentaler Staatsstraße, kurz nach dem Kreisverkehr Abzweigung Gummer, ereignet. <BR \/><BR \/>Dabei soll eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Auto talauswärts unterwegs gewesen sein, als sie gegen die Leitplanken krachte. Die Frau soll sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210173_image" \/><\/div>\r\nSie soll von den Rettungskräften in das Bozner Krankenhaus transportiert worden sein. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Gummer. <BR \/><BR \/> <a href="redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns gerne Bescheid. <\/a>