Kurz vor 13 Uhr war der Alarm eingegangen: Zwei Pkw und ein Motorrad gerieten in einen Verkehrsunfall. Der genaue Hergang ist noch unklar. <BR \/><BR \/>Dabei wurde der Motorradfahrer aus Deutschland ersten Informationen zufolge leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus von Meran gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219641_image" \/><\/div>\r\nAn den Pkws entstand ein Sachschaden. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lana, das Weiße Kreuz und Carabinieri-Beamte.