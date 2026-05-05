<BR \/>Die betroffene Person wurde vor Ort vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Kontrolle übergeben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309218_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während des Einsatzes war die Pustertaler Staatsstraße nur einspurig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsregelung und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurde das verunfallte Fahrzeug geborgen und in eine nahegelegene Haltebucht verbracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309221_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ins Gerätehaus ein. Neben der Feuerwehr Niederolang standen auch das Weiße Kreuz sowie die zuständigen Behörden im Einsatz.