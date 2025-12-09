Der Unfall passierte in der Nähe der Autobahneinfahrt Vahrn. <BR \/><BR \/>Dabei soll ein Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren sein. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Schabs rückte mit Kommando- und Rüstfahrzeug aus und kümmerte sich um die Regelung des Verkehrs und die Aufräumarbeiten am Unfallort. Verletzt wurde bei dem Ereignis glücklicherweise niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247748_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzen Staus in beiden Fahrtrichtungen. Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Brixen.