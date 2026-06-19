Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Fahrbahn vollständig blockiert und musste umgehend gesperrt werden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, drei davon mussten anschließend vom Abschleppdienst entfernt werden.<BR \/><BR \/>Insgesamt waren neun Personen am Unfall beteiligt, vier davon erlitten Verletzungen. Sie wurden noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben, der unter anderem vom Weißen Kreuz Meran unterstützt wurde.<BR \/><BR \/>Neben der Feuerwehr standen auch die Carabinieri sowie der Landesstraßendienst im Einsatz. Die Kräfte sicherten die Unfallstelle, regelten den Verkehr und übernahmen die Bergungs- und Aufräumarbeiten.<BR \/><BR \/>Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn gereinigt und für den Verkehr wieder freigegeben. Der Einsatz konnte gegen 16.00 Uhr abgeschlossen werden.