Verkehrsunfall bei Naturns fordert Mittelschwerverletzten

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Staatsstraße auf der Höhe der Repsol Tankstelle, wo ein Lkw mit einem Lieferwagen zusammenstieß.In der Folge des Zusammenpralls geriet der Lkw außerhalb der Fahrbahn und fuhr direkt in einen Graben neben der Fahrbahn. Er wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt.Sofort rückten die Rettungskräfte des Weißen Kreuz an, die den 46-Jährigen zur weiteren Versorgung in das Meraner Krankenhaus brachten.Die Freiwillige Feuerwehr Naturns kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen außerdem der Straßendienst und die Carabinieri.

