<BR \/>Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf der Straße von Greinwalden in Richtung Pfalzen. Aus bisher ungeklärter Ursache kamen die Mutter und ihr Sohn mit dem Auto von der Straße ab und gerieten in das angrenzende Waldstück. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.<BR \/><BR \/>Doch die beiden Fahrzeuginsassen hatten Glück: Sie konnten sich zwar nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, doch kamen mit leichten Verletzungen davon. Sofort eilten ihnen die Freiwilligen Feuerwehren von Pfalzen und Bruneck zur Hilfe. Das Weiße Kreuz brachte die Verletzten anschließend ins Brunecker Krankenhaus. Die Ortspolizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336977_image" \/><\/div>