Der Unfall ereignete sich gegen 5.20 Uhr in unmittelbarer Nähe der Bäckerei Preiss im Ortskern von Kastelbell. Laut ersten Informationen soll eine Frau mit ihrem Pkw aus einer Ausfahrt gefahren sein, als sie von einem Lieferwagen gerammt wurde.<BR \/><BR \/>Die Frau blieb daraufhin mit erheblichen Verletzungen in ihrem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren von Kastelbell und Galsaun befreit werden. Auch der Mann hinter dem Lenkrad des Lieferwagens zog sich leichte Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Straße in der Ortsmitte gesperrt werden. Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren auch das Weiße Kreuz, der Abschlepp- und Straßendienst sowie die Carabinieri.