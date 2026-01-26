Bei einer Kreuzung entlang der Landesstraße im Gsieser Tal ist es am heutigen Montag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Aufprall wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Bei den Verletzten handelt es sich um eine einheimische Frau und einen italienischen Gast. Beide wurden vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus von Innichen gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266744_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den Fahrzeugen befanden sich neben den Lenkern keine weiteren Insassen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Martin\/Gsies, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.