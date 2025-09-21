Bei dem Zusammenstoß wurde eine ältere deutsche Frau schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Bozner Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen aus dem deutschen Fahrzeug erlitten leichtere Verletzungen und wurden vom Weißen Kreuz Mals und Prad in das Krankenhaus nach Schlanders gebracht. Der Fahrer des Schweizer Autos kam mit leichten Blessuren davon.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr von Schluderns sicherte und räumte die Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Die Vinschger Staatsstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig über Schluderns, Prad und Lichtenberg bzw. Glurns umgeleitet. Es bildeten sich ausgedehnte Staus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215513_image" \/><\/div>