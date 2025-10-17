Dabei wurden drei Personen verletzt – eine davon schwer. Der schwerverletzte Bundesdeutsche, der hinter dem Lenkrad des Sportwagens saß, wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei weitere Personen erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus von Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben den Beamten auch das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Labers sowie die Ortspolizei Meran.