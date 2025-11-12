Kurz nach neun Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden: Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache von der Lüsener Straße abgekommen und etwa 100 Meter abgestürzt.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten am Unfallort eine Person bergen. Diese wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus geflogen. <BR \/><BR \/>Laut den Einsatzkräften könnten möglicherweise weitere Personen verunfallt sein. Die Suche läuft. <BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Lüsen und Brixen, das Weiße Kreuz, und die Bergrettung. <BR \/><BR \/>Die Lüsener Straße ist derzeit einspurig befahrbar.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>