Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagmorgen in Mühlen für Aufregung und einen größeren Rettungseinsatz gesorgt. Ein einziges Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. An Bord befanden sich drei Personen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238613_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Dafür entfernten die Einsatzkräfte mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Beifahrertür. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Person dem Team des Weißen Kreuzes übergeben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Nachdem das Unfallfahrzeug abtransportiert war, konnte die Strecke wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mühlen, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.