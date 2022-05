Verkehrsunfall in Schrambach – 2 Verletzte

Es war kurz nach 15 Uhr, als es krachte. Ersten Informationen zufolge stießen 2 entgegenkommende Autos zusammen. In Folge fuhr das Auto mit einer Frau am Steuer gegen die Straßenmauer, das andere mit männlichem Fahrer stellte sich quer.Die Freiwillige Feuerwehr Schrambach, das Rote Kreuz und das Notarzt-Team des Krankenhauses Brixen eilten sofort zur Unfallstelle und versorgten die verletzten Fahrer. Beide wurden in das Krankenhaus gefahren.Die Unfalldynamik wird von der Staatspolizei noch erhoben.