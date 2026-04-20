<BR \/>Nach ersten Erhebungen der Ortspolizei Bruneck dürfte es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr gekommen sein. <BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer, ein 65-jähriger Mann aus Bruneck, zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er umgehend ins Krankenhaus Bruneck gebracht, wo er operiert werden musste.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sind weitere Ermittlungen im Gange. Dabei werden sowohl die beteiligten Personen als auch mögliche Zeugen befragt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der Unfall führte auf der Ahrntaler Straße in beide Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit längeren Kolonnen. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen konnte der Verkehr zeitweise nur einspurig und im Wechsel geführt werden.