Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten umgehend zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass sich die Person an Bord des Fahrzeugs bereits selbstständig befreit hatte. Sie blieb nach ersten Angaben unverletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347027_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sperrten die Staatsstraße ab und führten die notwendigen Aufräum- und Reinigungsarbeiten durch. Eine Umfahrung durch das Dorf musste ebenfalls gesperrt werden, da es auf der einspurigen Straße zu einem erheblichen Verkehrschaos kam.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347030_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Unfallfahrzeug wurde mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenburg wieder aufgestellt. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte beim Abtransport des Fahrzeugs. Der Einsatz konnte gegen 10 Uhr beendet werden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Sigmund, Kiens und Ehrenburg sowie die Ortspolizei Kiens und das Weiß Kreuz Bruneck.