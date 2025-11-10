Am frühen Nachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Villanders zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache von einer Straße südlich von Klausen, im Gemeindegebiet von Villanders, abgekommen. Auf einer Wiese kam er zum Stillstand. <h3>\r\nVerletze Person im Fahrzeug eingeschlossen<\/h3><BR \/>Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person im Fahrzeug, die jedoch ohne den Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden konnte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Klausen und der Freiwilligen Feuerwehr Villanders, das Weiße Kreuz Klausen, die örtlichen Behörden sowie ein Abschleppdienst zur Fahrzeugbergung.<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilen die Einsatzkräfte mit.