<BR \/><BR \/>Zu gleich drei Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen am Samstag alarmiert. Um 14:54 Uhr rückten die Wehrleute zu einer Türöffnung im Friedhof Klausen aus – die eingesperrte Person konnte innerhalb wenigen Minuten befreit werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Wenige Stunden später, gegen 18 Uhr, meldeten Passanten Rauch im Bereich des Bahnhofs. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, fanden sie einen brennenden Müllcontainer vor. Es handelte sich um einen Entstehungsbrand, der rasch gelöscht werden konnte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300026_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fast zeitgleich ereignete sich auf der Straße nach Fonteklaus ein Verkehrsunfall – die Feuerwehr eilte zur Unfallstelle. Ein Pkw war aus unbekannter Ursache in einer Unterführung gegen eine Wand gekracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300029_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung des beschädigten Fahrzeugs und räumte schließlich die Unfallstelle.