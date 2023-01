Foto: © FF Mühlbach

Gegen 11.30 Uhr kam es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall in Mühlbach: In einer Kurve auf der Meransnerstraße kippte ein Müllwagen um – ersten Informationen zufolge, da die Bremsen überhitzt waren und nicht mehr richtig funktionierten.Beim Aufprall wurde die Fahrerkabine zerquetscht, der Fahrer eingeklemmt und dabei schwer verletzt.Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.Der Fahrer wurde darauf von den Rettungskräften der Feuerwehr und Weißen Kreuzes geborgen, erstversorgt und bei Bewusstsein mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Bozen geflogen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Mühlbach und Schabs, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.