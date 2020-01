Verkehrsunfall zwischen Mühlen und Sand in Taufers

Auf der SS 621 zwischen Mühlen und Sand in Taufers kam es am Freitagabend zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Dabei wurde ein Auto in die Wiese geschleudert.





Beim Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungstransportwagen in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.Im Einsatz standen auch die Carabinieri und die Feuerwehr. Ein Rettungsfahrzeug vom Weißen Kreuz ist außerdem zufällig vor Ort gekommen.

jot