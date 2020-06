Verkettung unglücklicher Umstände endet in Auffahrunfall

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr talauswärts vor dem Quellenhof: Ein 83-jähriger Mann aus Meran war mit dem Auto unterwegs, als ihm unwohl wurde, weshalb er im „Wolfer Knottn“ in einer Haltebucht stoppte.Just in diesem Moment überholte auf derselben Höhe ein Motorradfahrer taleinwärts ein Auto, hatte jedoch übersehen, dass ihm ein weiteres Fahrzeug talauswärts entgegenkam.Im Versuch, dem Motorradfahrer auszuweichen, geriet das talauswärts fahrende Auto ins Schleudern und prallte gegen das geparkte Auto des 83-Jährigen.Der Mann, der im Auto gesessen hatte, zog sich bei dem Aufprall mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde vom Team des Weißen Kreuzes Passeiertal versorgt, auch das Team des Rettungshubschraubers Pelikan 1 war vor Ort. Der Patient wurde ins Krankenhaus von Meran gebracht.Ebenfalls im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und St. Martin in Passeier, die Carabinieri von Moos ermitteln.Die Straße blieb für die Dauer des Einsatzes einspurig befahrbar.

liz