Laut den Ermittlern wurde der Mann vermutlich erschossen und anschließend in Brand gesetzt. <BR \/><BR \/>Der Tote wurde als Luigi „Luca“ Esposito identifiziert. Der Fund erfolgte nachts, nachdem auf einem Feld nahe der Staatsstraße 7bis ein Feuer in Reisig gemeldet worden war. <BR \/><BR \/>Feuerwehrleute löschten den Brand und entdeckten dabei den vollständig verkohlten Leichnam. <BR \/><BR \/>Carabinieri sicherten den Tatort, anschließend übernahm die Staatsanwaltschaft von Salerno die Ermittlungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Esposito zunächst erschossen und sein Leichnam anschließend angezündet wurde. <BR \/><BR \/>Der Biologe und Literaturwissenschaftler Esposito war seit 2012 als freier Sport-Journalist tätig.