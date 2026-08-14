In der Industriezone waren Beamte der Finanzpolizei auf ein aufgebocktes Auto aufmerksam geworden. Die Überprüfungen des Fahrzeugs ergaben, dass dieses nicht versichert und auf einen unbescholtenen tunesischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Bozen zugelassen war.<BR \/><BR \/>Kurz darauf beobachteten die Beamten laut Aussendung der Finanzpolizei einen Mann, der eine Tasche im Fahrzeug deponierte. Wenig später näherte sich ein Auto mit zwei Personen an Bord, aus dem ein Mann ausstieg und die Tasche holen wollte. Als die Finanzpolizei eingriff, ergriff dieser die Flucht. Der Fahrzeuglenker konnte hingegen gestoppt werden.<BR \/><BR \/>In der Tasche fanden die Beamten 500 Gramm Haschisch. Bei der Durchsuchung des fahrtauglichen Fahrzeugs wurden zudem 105 Gramm Kokain, eine Präzisionswaage sowie diverses Material zum Verpacken der Drogen in einzelne Portionen sichergestellt.<BR \/><BR \/>Außerdem wurde bei weiteren Kontrollen im Stadtzentrum ein Venezolaner mit 15 Gramm Marihuana angezeigt. Ein weiterer Ausländer wurde als Drogenkonsument beim Regierungskommissariat gemeldet.