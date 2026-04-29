Die jüdische Organisation Shomrim berichtete, dass ein Mann im Stadtteil Golders Green im Norden der britischen Hauptstadt mit einem Messer unterwegs war und versuchte, jüdische Passanten anzugreifen. Sicherheitskräfte von Shomrim hätten ihn zunächst festgehalten, bevor die Polizei ihn mit einem Elektroschocker überwältigt habe. Die beiden Opfer, welche sich schwere Verletzungen zugezogen haben, würden medizinisch versorgt. <BR \/><BR \/>Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen. Es handle sich um einen 45-jährigen Mann. Die Ordnungshüter machten zunächst keine Angaben zum möglichen Tatmotiv. Die Staatsbürgerschaft des Mannes und sein Hintergrund seien Gegenstand von Ermittlungen, hieß es lediglich. Diese werden demnach von der Anti-Terror-Einheit geleitet, „um alle Umstände und mögliche Terrorismusverbindungen aufzuklären“, so die Mitteilung weiter.<BR \/><BR \/>Premierminister Keir Starmer bestätigte bei der Fragestunde im Parlament, dass die Polizei zu dem „zutiefst beunruhigenden Vorfall“ ermittelt. Starmer geht einem Posting auf der Plattform X zufolge davon aus, dass die Tat einen antisemitischen Hintergrund hat. „Der antisemitische Angriff in Golders Green ist zutiefst entsetzlich. Angriffe auf unsere jüdische Gemeinschaft sind Angriffe auf Großbritannien“, hieß es in der Mitteilung von Regierungschef Starmer. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden, kündigte der Labour-Politiker an.<BR \/><BR \/>Zuletzt kam es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde in Golders Green bei einem antisemitisch motivierten Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt.