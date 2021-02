Niederlande: Verletzte durch herabstürzende Flugzeugteile

Herabstürzende Flugzeugteile einer Boeing haben in den Niederlanden 2 Menschen verletzt. Kurz nach dem Start sei ein Brand in einem der 4 Motoren der Maschine ausgebrochen, teilte die Polizei in Maastricht am Samstag mit.