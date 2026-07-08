Die Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist und welche Fragen noch offen bleiben:<h3>Was wir wissen<\/h3><BR \/><b>* Vorfall:<\/b> Am Welfen-Gymnasium in Schongau hat es nach Angaben der Polizei einen Vorfall gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt<BR \/> wurden.<BR \/><BR \/><b>* Amoklage:<\/b> Nach dem Vorfall deutet laut einem Polizeisprecher vieles<BR \/> auf eine Amoklage hin.<BR \/><BR \/><b>* Festnahme<\/b>: Der mutmaßliche Täter ist laut der Polizei nach dem<BR \/> Vorfall festgenommen worden. Es handele sich um einen Mann.<BR \/><BR \/><b>* Ungefähre Zahl der Verletzten:<\/b> Ein Polizeisprecher sprach von einer<BR \/> einstelligen Zahl an Verletzten.<BR \/><b><BR \/> * Einsatz:<\/b> Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit<BR \/> zahlreichen Beamten am Gymnasium im Einsatz sei. Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden.<BR \/><BR \/><b>* Ort:<\/b> Das Welfen-Gymnasium liegt in Schongau, eine Kleinstadt am<BR \/> Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000<BR \/> Einwohnern.<BR \/><BR \/><b>* Anlaufstelle:<\/b> Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und<BR \/> Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.<h3>Was wir nicht wissen<\/h3><BR \/><b>* Details zu den Verletzten:<\/b> Wie viele Menschen genau verletzt wurden<BR \/> und wie schwer sie verletzt sind, wird laut der Polizei derzeit<BR \/> noch abgeklärt.<BR \/><BR \/><b>* Ablauf des Vorfalls:<\/b> Unklar ist, wie sich der Vorfall am Gymnasium<BR \/> genau abgespielt hat und wie die Menschen verletzt wurden.<BR \/><BR \/><b>* Details zum Täter:<\/b> Informationen zum festgenommenen, mutmaßlichen<BR \/> Täter teilte die Polizei bislang nicht mit.<BR \/><BR \/><b>* Motiv:<\/b> Auch zu einem möglichen Motiv des Vorfalls machte die<BR \/> Polizei bislang keine Angaben.