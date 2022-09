Verletzte nach Raufereien im Innsbrucker Nachtleben

Zuvor hatte der 46-Jährige selbst einen 35-Jährigen durch einen Tritt ins Knie verletzt. Auch in der Nacht auf Samstag war es im Bundesland Tirol zu mehreren Raufereien mit Verletzten gekommen.Die Tat in der Sonntagnacht wurde gegen 4.50 Uhr vor dem Viaduktbogen 17 verübt, nach dem Täter wurde am Sonntag noch gesucht. Bereits in der Nacht auf Samstag war ein 19-Jähriger von einem Angestellten eines Innsbrucker Clubs in Innsbruck durch einen Faustschlag im Gesicht so schwer verletzt worden, dass er in der Klinik ärztlich behandelt werden musste. Der Grund für die Auseinandersetzung war laut Polizei vorerst unklar.In derselben Nacht wurde ein 35-Jähriger vor einem Lokal in Innsbruck von einem unbekannten Täter angegriffen, wodurch er auf den Hinterkopf fiel. Auch er wurde von der Rettung in die Klinik eingeliefert.