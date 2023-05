Verletzte nach Schüssen in südsteirischem Mehrparteienhaus

Nachbarschaftsstreit als Motiv?

Verein Lichtung

Ein Zeuge hatte zu Mittag Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Das Mehrparteienhaus wurde daraufhin gesichert, damit niemand mehr hineingehen kann, und die beiden verletzten Frauen wurden in Sicherheit gebracht und versorgt.Außerdem wurde das Personal einer nahen Schule angewiesen, die Kinder vorübergehend nicht nach draußen gehen zu lassen. Beamtinnen und Beamte der Spezialeinheit Cobra, der Schnellen Reaktionskräfte (SRK) und der Verhandlungsgruppe Süd wurden zum Einsatz gerufen. Sie fanden dann den leblosen Verdächtigen in seiner Wohnung. „Die Lage deutet auf einen Suizid hin“, hieß es in einer Aussendung.Der über 70 Jahre alte Mann dürfte zuvor mit einem Gewehr, möglicherweise mit einer Schrotflinte, aber das bestätigte die Polizei Montagnachmittag vorerst nicht, im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses auf die Frauen geschossen haben. Medien berichteten, dass ein schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit das Motiv gewesen sein könnten, doch auch das bestätigte die Ermittler vorerst nicht: „Das sind Mutmaßungen. Wir stehen noch am Anfang der Erhebungen“, sagte Polizeisprecher Heimo Kohlbacher zur APA.Die beiden Frauen werden im LKH Feldbach bzw. im LKH Graz medizinisch versorgt. Wo sie getroffen wurden und wie schwer ihre Verletzungen sind, war vorerst auch noch nicht klar. Die Arbeit am Tatort dürfte wohl bis in die Nacht andauern.Bei seelischen Krisen und Suizidgedanken kann man diekontaktieren, weiters die(Rufnummer 0471/052 052) oder online: www.telefonseelsorge-online.bz.it.Hilfe bieten weiters diein Bozen (0471/43 50 01), Meran (0473/25 10 00), Brixen (0472/81 31 00) und Bruneck (0474/58 62 20).Hilfe findet man weiters auch bei(0471/155 1551), E-mail [email protected] ; whatsapp 3450817056.www.dubistnichtallein.it; www.suizid-praevention.it. Auch beim(0474/53 02 66) kann man sich melden.