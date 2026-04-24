<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verletzte-bei-zugunglueck-in-daenemark" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Insgesamt waren bei dem Unglück am Donnerstag 18 Menschen verletzt worden, fünf davon befanden sich zunächst in kritischem Zustand<\/a>. Die Neubewertung bedeute nicht, dass die Personen nicht schwer verletzt seien und weiterhin behandelt werden müssten, sagte der leitende Mediziner der Kopenhagener Rettungsdienste, Anders Damm-Hejmdal, dem Sender TV2.<BR \/><BR \/>Die Lokalbahnen waren auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland frontal kollidiert. Die Ursache wird noch ermittelt. In dem Ort Hillerød wurde ein Krisenzentrum für die Fahrgäste und ihre Angehörigen eingerichtet.