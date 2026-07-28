Dies teilte die Staatsanwaltschaft Konstanz mit. Zuvor hatte der „Schwarzwälder Bote“ darüber berichtet.<BR \/><BR \/>Der Mann war laut Polizei am Freitag auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Die Behörde ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen einer mutmaßlichen Misshandlung gegen den Mann. „Das Kind war wegen des mutmaßlichen Übergriffs zur Beobachtung in der Schwarzwald-Baar-Klinik.“ Die Kriminalpolizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung.<BR \/><BR \/>Vater und Kind befinden sich laut Staatsanwaltschaft noch in Italien. Warum der Mann dort war, sei unklar. Es gebe keinen konkreten Bezug zu dem Land.<h3>\r\nKeine Ermittlungen gegen Mutter<\/h3>Das Baby galt seit dem 16. Juli als vermisst. Das Klinikum in Villingen-Schwenningen hatte bestätigt, dass das Kind dort behandelt und unerlaubt von der Mutter mitgenommen worden sei. Gegen die Frau liege kein Anfangsverdacht für eine Straftat vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.<BR \/><BR \/>Die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Kreises, erklärte der Zeitung, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden können, „ob und in welchem Umfang das Jugendamt in einem bestimmten Einzelfall beteiligt ist oder war“. <BR \/><BR \/>Unabhängig von dem konkreten Fall werde das Jugendamt bei Anhaltspunkten für eine mögliche Kindeswohlgefährdung tätig. Zum Schutz des Kindeswohls können oder müssen je nach Fall laut der Sprecherin außerdem das Familiengericht und die Strafverfolgungsbehörden beteiligt werden.