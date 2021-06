Vermehrt Unfälle auf Südtirols Straßen: Ist der Lockdown Schuld?

Vor allem im ersten Lockdown boten Südtirols Straßen ein ungewohntes Bild: Kaum ein Auto war unterwegs, keine Motorräder, kaum Busse oder andere Fahrzeuge.Mittlerweile sind wir wieder (fast) in der Normalität angelangt, die Gemeinde- und Regionengrenzen sind offen und die meisten sind auch wieder aus dem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.Dass der Verkehr wieder ins Rollen gekommen ist, merkt man auch an der Berichterstattung: Wieder kracht es vermehrt im Straßenverkehr, allein in den vergangenen 24 Stunden kam es zu nicht weniger als 3 Unfällen mit 3 mittelschwer und einem Schwerverletzten.Aber auch wenn es nicht kracht merkt man, dass so manch ein Autofahrer teilweise das Fahren verlernt zu haben scheint.

