Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Liebhaber der Ehefrau

Klingt wie ein Faschings-Sketch, ist aber tatsächlich passiert: Ein gehörnter Ehemann in der Provinz Frosinone wähnte einen Einbrecher in seinem Haus und alarmierte die Carabinieri. Diese ertappten den Liebhaber der Frau in flagranti.