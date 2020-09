Vermeintlicher Gasaustritt am Brenner war Fehlalarm

Die Feuerwehren von Sterzing und Gossensaß waren gegen 20 Uhr alarmiert worden.Nach eingehender Kontrolle der Wehrleute konnte ein Gasaustritt am Bahnhof ausgeschlossen werden.„Beim Rauchaustritt an einem Waggon handelte es sich um ein überladenes Überdruckventil, es bestand daher zu keiner Zeit eine Gefahr“, so die Feuerwehren.

liz