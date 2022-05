Vermisst – Die Hölle auf Erden Vermisst – Die Hölle auf Erden

32 Jahre lang wissen Familie, Angehörige und Freunde nicht, was mit Evi Rauter aus Lana passiert ist, seit sie im Jahr 1990 in Florenz spurlos verschwand. In dieser Woche wird das Rätsel gelöst. Auch unserer Kolumnistin geht dieses tragische Schicksal zu Herzen. + Von Irina Lino