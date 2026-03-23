In Sterzing läuft eine Suchaktion nach Marco Marazzo: Der 47-Jährige verließ am Samstagnachmittag sein Zuhause und ist seither verschwunden. Die Sorge bei Familie und Bekannten ist groß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach derzeitigen Informationen wird vermutet, dass der Mann zu Fuß in Richtung Penser Joch aufgebrochen sein könnte. An der Suche beteiligt sind die Carabinieri, die Feuerwehr sowie die Bergrettungsdienste. <BR \/><BR \/>Die Familie sowie die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Marco Marazzo geben kann oder ihn seit Samstag gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Einsatzkräften oder direkt bei Loredana Gazzini Marazzo (+39 339 5222524) zu melden.