Vermisst: Suche nach Andrea Liponi geht weiter

Was ist mit Andrea Liponi passiert? Die Suche nach dem Bozner geht weiter. - Foto: © privat

Die Initiative geht vom Vermissten-Netzwerk „Penelope Trentino-Südtirol“ aus. Gesucht wird an diesem Wochenende im Gebiet oberhalb von Sirmian (Gemeinde Nals). Dort war 2008 Andrea Liponis Wagen gefunden worden.Bereits vor rund einem Jahr wurde in dieser Gegend intensiv nach dem seit 14 Jahren verschwundenen Bozner gesucht.Mit dabei sind unter anderem auf Leichenfunde spezialisierte Hundestaffeln. Unterstützt wird die Suchaktion wiederum von Bergretter Ernst Winkler, der 2008 die Einsatzleitung hatte.Am Samstag blieb die Suche ergebnislos, am heutigen Sonntag wird weiter gesucht.Andrea Liponis Eltern haben wenig Hoffnung, dass ihr Sohn noch lebt. Man setzt jedoch darauf, endlich Gewissheit zu erlangen, was an jenem 9. Juni 2008 geschehen ist.