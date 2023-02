Vermisst: Suche nach Magdalena Fischnaller geht weiter

Wer hat Magdalena Fischnaller gesehen?

Die Hundestaffel suchte die Landeshauptstadt ab. - Foto: © F.F. Rettungshundestaffel-EO

Hinweise an die 112

Das Bild zeigt Magdalena Fischnaller beim Verlassen des Bozner Krankenhauses, am Morgen des 9. Februar. Achtung: Die Jacke ist eigentlich grau – nicht wie im Bild von der Kameraaufnahme verfälscht hellblau.

Die Vermisste trägt eine graue Jacke der Marke Salewa.

Seit Donnerstag fehlt von der 34-Jährigen Patientin jede Spur: Magdalena Fischnaller verließ gegen 9.20 Uhr das Bozner Krankenhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.Ihre Familie ist sehr besorgt. Die Einsatzkräfte suchen seit Donnerstag fieberhaft nach der Vermissten – bisher vergeblich.Am Sonntagmorgen wurde die Suche wieder aufgenommen. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr, die Polizei, die Carabinieri, die Finanzwache und die Bergrettung suchen verschiedene Gebiete ab. Auch Hundestaffeln und Drohnen werden eingesetzt.Bisher wurde vor allem im Raum Bozen mit Umgebung gesucht. Aber auch der Eisack und die Etsch wurden abgeflogen und vermutete Spuren in Brixen und in Klausen wurden verfolgt. Am Sonntag werden weitere Zonen, erstmals auch abgelegenere Gebiete, abgesucht. Die Bergrettung steht im Einsatz.Die Einsatzkräfte und die Familie hoffen auf die Mitarbeit der Bevölkerung. Jeder kleinste Hinweis kann helfen. Wer Magdalena Fischnaller sieht, ist gebeten die Notrufnummer 112 zu verständigen.Die Frau ist 1,65 Meter groß, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und blaue Augen, sie trägt eine graue Jacke der Marke Salewa und vermutlich einen roten Hut. Die Haare der Vermissten sind auf dem Foto zwar zusammengebunden, es könnte aber sein, dass sie sie inzwischen offen trägt.