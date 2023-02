Christiane Maria Engl ist 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat braune Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jacke und blaue Jeans.Seit Montagabend wird nach der 43-Jährigen aus Terenten gesucht.Ihr Auto ist am Bahnhof in Franzensfeste geparkt. Von Engl fehlt jede Spur. Wer Hinweise auf ihren Verbleib geben kann, ist gebeten, sich an die Carabinieri oder die Polizei zu wenden bzw. die Notrufnummer 112 zu wählen und die Informationen weiterzugeben.