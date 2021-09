Vermisste 22-Jährige in den USA: Nun ist auch ihr Freund verschwunden

Neue Wendung im Fall der vermissten Gabby Petito in den USA: Nachdem ihr Freund alleine von einer gemeinsamen Reise zurückgekehrt war, ist nun auch er verschwunden.n Die Polizei in Florida und das FBI suchen nach dem 23-Jährigen, hieß es am späten Freitag (Ortszeit) in einer in den sozialen Medien verbreiteten Mitteilung. Zuletzt habe seine Familie ihn am Dienstag gesehen, teilten die Ermittler unter Berufung auf die Angehörigen mit.