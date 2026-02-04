Ein genauer Termin für den Neustart der im Jahr 2024 ausgesetzten Suchaktionen steht noch nicht fest. Nach Angaben ihrer Schwester Emanuela Pedri könnten sie im März beginnen, rund um den Jahrestag des Verschwindens. <BR \/><BR \/>„Es würde uns schon genügen, etwas von ihr zu finden - ihre Brille, einen Schuh oder irgendeinen Gegenstand, den sie an diesem Tag bei sich hatte“, sagte Emanuela Pedri der Zeitung Corriere della Sera. Viele Menschen aus Trient und Umgebung hätten der Familie geschrieben und sie ermutigt, die Suche nicht aufzugeben.<h3>\r\nSuche im St. Justina-See<\/h3>Ende Jänner hatte die Familie beim Präfekten von Trient, Isabella Fusiello, formell beantragt, die Suche im St. Justina-See wieder aufzunehmen. Der Antrag wurde über den Verein Penelope Trentino-Südtirol gestellt, der nach Vermissten sucht, und offenbar angenommen. Der See war bereits zuvor Ziel von Suchaktionen, unter anderem mit Leichenspürhunden aus Bayern und Bologna, bislang jedoch ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Nach dem Stand der Ermittlungen soll sich Pedri das Leben genommen haben, angeblich weil sie unter dem schlechten Arbeitsklima in der Gynäkologieabteilung des Santa Chiara-Krankenhauses in Trient litt.<BR \/>Es wird angenommen, dass ihr Körper in den Stausee St.-Justina gelangte. „Der Gedanke, dass eine 31-jährige Frau dort unten geblieben sein könnte, ist für alle unerträglich“, sagte ihre Schwester.<h3>\r\nMissstände in der Spitals-Abteilung<\/h3>Parallel äußerte sich Emanuela Pedri zur Entscheidung eines Arbeitsgerichts, das die Kündigung des ehemaligen Chefarztes des Krankenhauses Santa Chiara, Saverio Tateo, für rechtswidrig erklärte. Tateo war zuvor gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Liliana Mereu vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Misshandlung freigesprochen worden. Das Gericht sprach ihm eine Entschädigung von 240.000 Euro zu. Tateo war verdächtigt, Mitarbeiterinnen wiederholt beleidigt und gedemütigt zu haben. Der Fall war durch das Verschwinden von Pedri ins Rollen gekommen, nachdem Ermittlungen der Carabinieri auf Missstände in der Gynäkologieabteilung des Santa Chiara-Krankenhauses in Trient hingewiesen hatten, in der die verschwundene Ärztin arbeitete.<BR \/><BR \/>Emanuela Pedri betonte, das arbeitsrechtliche Verfahren habe nichts mit dem Verschwinden ihrer Schwester zu tun. Das strafrechtliche Verfahren laufe weiter. Es wird vermutet, dass Saras Pedris Kündigung und ihr späteres Verschwinden mit dem belastenden Arbeitsklima in der Abteilung zusammenhängen könnten. Die junge Frau soll stark unter dem Umgang von Tateo gelitten haben.<BR \/><h3>\r\nBei Krisen und Suizidgedanken: Hilfsangebot und Anlaufstellen in Südtirol<\/h3>Im akuten Notfall: Notrufnummer 112<BR \/><BR \/>Bei psychischer Belastung:<BR \/><BR \/>- Psychologisches Krisentelefon 24\/7: Grüne Nummer 800 101 800 (richtet sich sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen) zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar<BR \/><BR \/>- Für jungen Menschen: Young+Direct: Montag bis Freitag (14:30 - 19:30 Uhr) telefonisch erreichbar unter 0471 155 1 551 - zu den gleichen Zeiten auch per WhatsApp Chat : 345 0817 056 - oder per Mail: <a href="mailto:online@young-direct.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online@young-direct.it<\/a><BR \/><BR \/>- Psychologische Dienste (zu Bürozeiten)<BR \/>Bozen: 0471 435001<BR \/>Meran: 0473 251960<BR \/>Bruneck: 0474 586220<BR \/>Brixen: 0472 813100<BR \/><BR \/>- Caritas Telefonseelsorge<BR \/>Telefon: 0471 052 052 (rund um die Uhr)<BR \/> <a href="https:\/\/telefonseelsorge.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.telefonseelsorge.bz.it<\/a><BR \/>Mailberatung: rund um die Uhr<BR \/>Chatraum: Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr<BR \/><BR \/>- Erste Hilfe im Krankenhaus (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) : Psychiatrischer Bereitschaftsdienst rund um die Uhr<BR \/><BR \/>- Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige:<BR \/> <a href="https:\/\/www.suizid-praevention.it\/de\/netzwerk-suizidpraevention-1231.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suizid-praevention.it<\/a> & <a href="https:\/\/www.dubistnichtallein.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dubistnichtallein.it<\/a>