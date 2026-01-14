Die Entscheidung, ein Ermittlungsverfahren wegen Entführung einzuleiten, soll es den Carabinieri ermöglichen, sämtliche notwendigen Kontrollen durchzuführen. Dazu zählen unter anderem die Auswertung von Telefonverbindungsdaten sowie Ermittlungen zu der Person, die Annabellas Facebook-Seite geschlossen hat.<BR \/><BR \/>Die Suche in der Gegend des Parco Regionale dei Colli Euganei wird noch mindestens 48 Stunden fortgesetzt, also bis zum späten Freitagnachmittag. Dabei werden insbesondere die Bereiche durchforstet, in denen die Studentin an der Universität Bologna zuletzt gesehen und wo ihr Fahrrad, das sie beim Verlassen des Elternhauses benutzt hatte, abgeschlossen aufgefunden wurde.<BR \/><BR \/>Zudem werten die Carabinieri Überwachungskameras in der Umgebung und zum Zeitpunkt des Verschwindens der jungen Frau aus. Den Aufzeichnungen zufolge soll die 22-Jährige allein mit dem Fahrrad von dem Elternhaus bis zu den Colli Euganei gefahren sein - eine Strecke von rund 20 Kilometern. Währenddessen habe sie offenbar in einer Pizzeria in Selvazzano zwei Pizzen gekauft und anschließend in einem weiteren Lokal zwei Getränke geholt. Danach, kurz nach 22 Uhr, verliert sich ihre Spur. Auch ihr Mobiltelefon ist seitdem nicht mehr erreichbar. <BR \/><BR \/>Die Eltern suchen ihre Tochter verzweifelt, haben sich jedoch aus der öffentlichen Kommunikation zurückgezogen. Die Ermittlungen liegen vollständig bei den Behörden. Carabinieri, Feuerwehr, Bergrettung sowie speziell ausgebildete Spürhunde sind im Gebiet der Euganeischen Hügel rund um den Passo Fiorine im Einsatz, wo sich die Spur der jungen Frau verlor. Ihre Profile in den sozialen Netzwerken wurden nach dem Verschwinden deaktiviert. Die Gegend, wo Martinellis Fahrrad gefunden wurden, ist Ausgangspunkt mehrerer anspruchsvoller Wanderwege in den Hügeln. Die Pfade sind teils steil und unübersichtlich, ein Fehltritt kann dort schwerwiegende Folgen haben.<BR \/><BR \/>Die Suche konzentriert sich auf dieses Gebiet und erfolgte mit Hunden, Drohnen und Hubschraubern - bislang ohne Ergebnis. Annabella Martinelli war von ihrer Mutter zuletzt am 6. Jänner gegen 20 Uhr gesehen worden. Sie hatte angekündigt, eine Freundin zu besuchen. Bekannte beschreiben sie als sensiblen Menschen und Naturliebhaberin.<BR \/><BR \/>Unklar ist, warum sie sich bei winterlichen Temperaturen und Dunkelheit mit dem Fahrrad in Richtung der Hügel aufmachte. Ob sie allein unterwegs war oder von jemandem begleitet wurde, ist offen. Die beiden Pizzakartons könnten auf eine weitere Person hindeuten. Auch ein gesundheitliches Problem oder ein Verirren im unwegsamen Gelände werden nicht ausgeschlossen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden inzwischen auf den Raum Bologna ausgeweitet, wo die 22-Jährige Jus studiert. Die Polizei steht in engem Kontakt mit den dortigen Behörden und dem universitären Umfeld. Die Hoffnung der Ermittler bleibt, zumindest einen ersten Ansatzpunkt zu finden, um das Verschwinden der jungen Frau aufzuklären.