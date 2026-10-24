Das Unglück hatte sich am Freitag im Stadtteil Eastleigh ereignet. Auf Bildern vom Unglücksort war eine große Menschenmenge zu sehen. Örtlichen Medien zufolge kam es nach dem Einsturz zu Plünderungen. Über den Trümmern hingen riesige Staubwolken. Zur Größe des eingestürzten Gebäudes kursierten unterschiedliche Angaben. Es war von bis zu 18 Stockwerken die Rede.<BR \/><BR \/>Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl in Kenia gibt es in der Hauptstadt Nairobi derzeit einen Bauboom. Überall werden binnen kurzer Zeit Hochhäuser hochgezogen. Eastleigh ist ein dicht besiedeltes Wohn- und Geschäftsviertel, in dem viele somalische Einwanderer leben.