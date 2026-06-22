Die zwölfjährige Alisya Di Giacinto und ihre 16 Jahre alte Schwester Sarah waren seit der Nacht zum 7. Juni abgängig; ihr Verschwinden hatte landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Am Sonntagabend wurden die beiden Jugendlichen nach Angaben der Ermittler schließlich in einer Wohnung in Rio Fresco, einem Stadtteil der Küstenstadt Formia in der Provinz Latina, aufgefunden.<BR \/><BR \/>Spezialeinheiten der Polizei und Carabinieri drangen in das Haus einer 80-jährigen Frau ein, in dem sich die Mädchen aufhielten. Zunächst war von einer Tante der Schwestern die Rede. Die genauen familiären Beziehungen sowie weitere Einzelheiten der Operation wollen Staatsanwaltschaft und Ermittler auf einer Pressekonferenz in Sulmona bekanntgeben. Festgenommen wurden die Mutter der Mädchen, Valentina Dacunto, ihr Partner Vincenzo Esposito sowie Großvater Marco Dacunto. Gegen sie wird wegen Freiheitsberaubung und Entführung ermittelt. Die Behörden prüfen, welche Rolle die drei Verdächtigen beim Verschwinden und Verstecken der Schwestern gespielt haben.<BR \/><BR \/>Die beiden Mädchen wurden nach ihrer Auffindung medizinisch untersucht. Nach Angaben der Ermittler befinden sie sich in gutem Gesundheitszustand. Anschließend wurden sie an einen geschützten Ort gebracht, der sich außerhalb der Provinzen Latina und Frosinone befindet. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Sulmona in Zusammenarbeit mit den Behörden in Cassino geleitet.<BR \/><BR \/>Der Vater der Mädchen erlitt nach deren Auffindung einen emotionalen Zusammenbruch. Stefano Di Giacinto musste nach Angaben der Hilfsorganisation Penelope Abruzzo aufgrund eines Schwächeanfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. „Es ist ein Albtraum, der viel zu lange gedauert hat“, betonte Vereinsvertreterin Alessia Natali. Die Freude über das Wiedersehen sei überwältigend gewesen.<h3>\r\nErmittlungen laufen weiter<\/h3>Der Fall hatte in Italien große Anteilnahme ausgelöst. Medien, Hilfsorganisationen und Sicherheitsbehörden suchten seit Tagen intensiv nach den beiden Schwestern. Nun konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Frage, wie die Mädchen aus einem betreuten Wohnheim in<BR \/>Civitella Alfedena in der Provinz L'Aquila verschwinden konnten und wer ihre Unterbringung in Formia organisiert hat. <BR \/><BR \/>Die beiden Schwestern waren vor drei Jahren nach einer schwierigen Trennung der Eltern in das System der betreuten Wohneinrichtungen aufgenommen worden. Alisya und Sarah waren in der Folge rund zwei Jahre voneinander getrennt und erst vor etwa einem Jahr wieder in der Einrichtung in den Abruzzen zusammengeführt worden. Die Fürsorge war beiden Elternteilen nach der Scheidung wegen anhaltender „Konfliktsituationen“ entzogen worden. Erst Ende Mai wurde sie durch das Jugendgericht in Cassino wieder auf den Vater übertragen.