Ihr Leichnam wurde in einem Gebiet der Euganeischen Hügel entdeckt, unweit der Stelle, an der zuvor bereits ihr Fahrrad sichergestellt worden war. Vor Ort trafen der Staatsanwalt von Padua, Angelantonio Racanelli, sowie der ermittelnde Magistrat Claudio Fabris ein.<BR \/><BR \/>Die Jurastudentin aus Teolo wurde erhängt an einem Baum gefunden, nur etwa hundert Schritte von dem Pfosten entfernt, an dem ihr lila Fahrrad lehnte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261923_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fundort befindet sich in einem Garten in der Via Euganea Teolo – direkt an jenem Feldweg, den zuvor bereits Hundestaffeln, die Feuerwehr und zahlreiche Freiwillige abgesucht hatten.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an; ein Suizid gilt allerdings als wahrscheinlich.<h3>\r\nHilfsangebot und Anlaufstellen in Südtirol<\/h3>Im akuten Notfall: Notrufnummer 112<BR \/><BR \/>Bei psychischer Belastung:<BR \/><BR \/><b>Psychologisches Krisentelefon 24\/7:<\/b> Grüne Nummer 800 101 800 (richtet sich sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen) zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar<BR \/><BR \/><b>Für jungen Menschen:<\/b> Young+Direct: Montag bis Freitag (14:30 - 19:30 Uhr) telefonisch erreichbar unter 0471 155 1 551 - zu den gleichen Zeiten auch per WhatsApp Chat : 345 0817 056 - oder per Mail: online@young-direct.it<BR \/><BR \/><b>Psychologische Dienste (zu Bürozeiten)<\/b><BR \/>Bozen: 0471 435001<BR \/>Meran: 0473 251960<BR \/>Bruneck: 0474 586220<BR \/>Brixen: 0472 813100<BR \/><BR \/><b>Caritas Telefonseelsorge<\/b><BR \/>Telefon: 0471 052 052 (rund um die Uhr)<BR \/>www.telefonseelsorge.bz.it<BR \/>Mailberatung: rund um die Uhr<BR \/>Chatraum: Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr<BR \/><BR \/><b>Erste Hilfe im Krankenhaus<\/b> (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) : Psychiatrischer Bereitschaftsdienst rund um die Uhr<BR \/><BR \/><b>Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige:<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suizid-praevention.it\/de\/netzwerk-suizidpraevention-1231.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suizid-praevention.it<\/a> & <a href="https:\/\/www.dubistnichtallein.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dubistnichtallein.it<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Leben%20st%C3%A4rken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier weitere Artikel zum Thema Suizid und Suizidprävention.<\/a>