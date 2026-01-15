<BR \/>Die 22-Jährige aus Padua wird seit dem 6. Jänner vermisst, die Suche konzentriert sich auf das Gebiet der Euganeischen Hügel bei Teolo.<BR \/><BR \/>Wie die Zeitung Il Mattino di Padova berichtet, schilderte die Studentin, sie habe Annabella am Straßenrand gesehen, als diese ihr Fahrrad schob. Sie habe der jungen Frau Hilfe angeboten und gefragt, ob die Fahrradkette abgesprungen sei oder sie eine Mitfahrgelegenheit benötige. <BR \/><BR \/>Annabella habe das Angebot abgelehnt. Die Zeugin gab an, es sei dunkel, kalt und neblig gewesen. Die Vermisste habe einen Rucksack getragen und ein auffällig violettes Fahrrad geschoben. Sie habe kein Telefon in der Hand gehabt und sei ruhig erschienen.<BR \/><BR \/>Als die Studentin weiterfuhr, habe sie den Eindruck gehabt, dass Annabella einen Weg in Richtung Teolo einschlagen wollte. Die Zeugin wandte sich zunächst an die von der Familie veröffentlichten Kontaktstellen bei den Carabinieri, die ermitteln.<h3>\r\nSuche mit Drohnen<\/h3>Inzwischen werden bei der Suche nach Annabella Martinelli nun auch Drohnen eingesetzt. Das Suchareal wurde stark ausgeweitet und umfasst das Gebiet von vier Gemeinden. Aus der Luft kommen Videokameras zum Einsatz, wie sie sonst bei Naturkatastrophen oder schweren Erdbeben verwendet werden. Bereits abgesuchte Bereiche werden erneut überprüft. <BR \/><BR \/>An der Suchaktion beteiligen sich Carabinieri, Feuerwehr sowie Freiwillige des Zivilschutzes. Rund 20 Kilometer legte Annabella von ihrem Elternhaus bis zum Ort zurück, an dem sie zum letzten Mal gesehen wurde. Dabei wurde sie von mehreren öffentlichen und privaten Überwachungskameras erfasst. Ermittler sichteten stundenlanges Videomaterial. Demnach steuerte Martinelli zunächst eine Pizzeria an, wo sie zwei Pizzen kaufte. Warum zwei, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler vermuten ein geplantes Treffen mit einer weiteren Person. Unklar ist auch, warum die Pizzen offenbar nicht vor Ort verzehrt wurden. <BR \/><BR \/>Aufnahmen zeigen die Studentin um 22.18 Uhr an einer Tankstelle in Selvazzano Dentro, um 22.54 Uhr vor dem Rathaus von Teolo und um 23.06 Uhr im Bereich Villa di Teolo. Sie ist mit einem roten Rucksack, Jeans und eine schwarze Jacke mit Kapuze zu sehen. Auf dem Gepäckträger sind die beiden Pizzakartons deutlich zu erkennen. Das Fahrrad wurde später in der Nähe ihres letzten bekannten Aufenthaltsorts verschlossen aufgefunden. Die Veröffentlichung der Bilder wurde von Padovas Staatsanwalt Angelantonio Racanelli genehmigt, der ein Ermittlungsverfahren wegen Entführung eingeleitet hat.<h3>\r\nSocial Media-Profile wurden von ihr nahestehender Person gelöscht<\/h3>Geklärt scheint inzwischen, wer die Social-Media-Profile der Vermissten am fünften Tag nach ihrem Verschwinden gelöscht hat: Nach Angaben aus Ermittlerkreisen handelte es sich um eine Annabella nahestehende Person.<BR \/><BR \/>Die Eltern der 22-Jährigen äußern sich bislang nicht öffentlich und verzichten vorerst auf Medienaufrufe oder Interviews. Ein finanzielles Motiv für eine Entführung schließen die Ermittler aus, denn es habe bisher keine Lösegeldforderung gegeben. Derzeit halten die Ermittler es für möglich, dass Annabella noch lebt und zu ihrem Verschwinden gedrängt wurde.