Papua-Neuguinea: Mehr als 2000 Menschen verschüttet

Foto: © APA/afp / MOHAMUD OMER

Foto: © APA/afp / STR

Nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea mit hunderten Toten schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. „Seit der Katastrophe sind bereits 3 Tage und 7 Stunden vergangen“, sagte Serhan Aktoprak von der Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Port Moresby am Montag der AFP. „Wir befinden uns also in einem Wettlauf gegen die Zeit, aber inwieweit wir Menschen in Sicherheit bringen können, ist eine andere Frage.“Die Rettungskräfte arbeiteten unter gefährlichen Bedingungen. „Es stürzen weiter Felsen herab und bewegen den Boden“, sagte Aktoprak. „Erschwerend kommt hinzu, dass unter den Trümmern Grundwasser fließt, das die Oberfläche des Bodens in eine Rutschbahn verwandelt.“Schwere Maschinen und Bagger sollten eigentlich am Sonntagabend am Unglücksort eintreffen. Ihr Transport wurde jedoch durch Kämpfe rivalisierender Stämme entlang der einzigen Route verzögert, die nicht durch den Erdrutsch blockiert war.Das Unglück hatte sich am frühen Freitagmorgen in einem entlegenen Gebiet des Inselstaats in Ozeanien ereignet. Nach UN-Angaben werden 670 Todesopfer befürchtet. Papua-Neuguinea liegt im südwestlichen Pazifik und wird häufig von heftigem Regen heimgesucht. In diesem Jahr gab es bereits intensive Regenfälle und Überschwemmungen. Im März waren mindestens 23 Menschen bei einem Erdrutsch in einer nahe gelegenen Provinz ums Leben gekommen.