Einsatzkräfte hatten seit Freitag nach dem Jugendlichen gesucht. Er war nach bisherigen Erkenntnissen mit Freunden in einem Schlauchboot auf dem See unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser gefallen. Seine Begleiter hatten noch vergeblich versuchten, ihn über Wasser zu halten.<BR \/><BR \/>Mit Booten, Tauchern und einem Sonarroboter wurde nach dem Vermissten gesucht, auch zwei Hubschrauber waren zwischenzeitlich im Einsatz. Am Sonntagvormittag sei der Jugendliche dann geortet und aus dem See geborgen werden, berichtete die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.