Vermisster dänischer Skifahrer tot im Fassatal geborgen

In der Val Lasties im Fassatal ist ein seit Donnerstag vermisster dänischer Skifahrer tot geborgen worden. Seine Frau hatte am Abend Alarm geschlagen, als der 62-Jährige nach einem Skiausflug nicht zurückgekehrt war. Die Leiche wurde am Freitag gegen 13 Uhr am Fuße eines vereisten Abhangs entdeckt.